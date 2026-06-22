Какво мляко купуваме и каква храна ядат децата в градините и училищата? От БАБХ извършват засилени проверки. Подробности за тях даде в предаването „Пресечна точка” един от зам.-директорите на Агенцията Невена Петрова.

Тя обясни, че в училищата и в градините се проверяват двете схеми - „Училищен плод” и „Училищно мляко”. Инспекторите проверяват плодовете за остатъци от пестициди и млечните продукти - дали съответстват на изискваните показатели. Първите резултати ще бъдат готови след няколко дни, а проверките ще продължат до 10 юли.

Петрова обясни и за засиления контрол на млякото и млечните суровини. Досега са извършени 54 проверки на пратки от ЕС и страни извън Съюза. Това означава, че всички пратки на територията на страната са проверени, обясни тя. В 15% от тях се откриват несъответствия. Това не означава опасно или недопустимо мляко. Несъответствията са по отношенията на качеството, не на безопасността на млякото, поясни зам.-директорът на БАБХ. „Няма нито един случай на открит алфатоксин – нещо, което е опасно за хората. Нямаме такива проби, което е показател, че ядем безопасно мляко”, каза Петрова. Пробите не се взимат на границата, а в предприятията за преработка на млечни суровини. Резултатите идват от 24 до 72 часа.

Продължават и проверките на производителите на територията на страната. „Осъществяваме контрол по цялата хранителна верига – от земеделския производител до мандрите, пунктовете за събиране на мляко, транспортирането, преработката, търговската мрежа и достигането до крайния потребител. На всеки български земеделски производител се осъществява ежемесечен контрол, като всеки месец се взимат по две проби за микроорганизми и по една проба за соматични клетки, която реално ни показва какво е действителното състояние. Към момента с българското производство на мляко няма абсолютно никакъв проблем”, увери Петрова.

Редактор: Ина Григорова