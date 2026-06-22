Футболна треска е обхванала Лос Анджелис, а пред стадиона в града, където хиляди фенове се стичат за мачовете от Световното първенство, местен фризьор предлага безплатно подстригване на фенове от цял свят.

Зад идеята стои 32-годишният Раул Ариас. Той споделя, че това не е нова инициатива, тъй като редовно предлага безплатни подстригвания на хората в по-бедни квартали.

„Обикновено подстригвам безплатно хора от Лос Анджелис. Сега просто искам да дам нещо и на света. Идват хора от Китай, Япония, Испания, Аржентина, Бразилия. Искам да се чувстват добре дошли”, казва Раул.

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За него инициативата е по-важна от печалбата. По време на натоварения период около турнира той би могъл да работи в своята бръснарница, но предпочита да отдели времето си за хората.



„Мога да печеля пари в бръснарницата, но предпочитам да направя нещо добро. Парите идват и си отиват, а добрите дела остават завинаги”, казва Раул.



Импровизираният салон посреща посетители от различни държави. Сред тях е 17-годишният Чейси Роджърс – американец, който живее в Япония.



„Трябва да изглеждаш добре за мача. А това е и начин да подкрепя това, което правят тези момчета за хората”, казва Чейси.



Друг фен - 24-годишният Диего Родригес от Гватемала, изобщо не е планирал да се подстригва точно тук.



„Имах нужда от подстригване и мислех да го оставя за следващата седмица. После видях тези момчета и си казах - защо не? Честно казано, това е една от най-добрите прически, които съм имал от доста време насам”, казва Диего.



И така един бръснар показва, че понякога най-запомнящите се моменти са най-неочакваните.

Редактор: Ина Григорова