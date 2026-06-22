Техеран е дал съгласие инспекторите на Международната агенция за атомна енергия (МААЕ) да възобновят работата си в страната. Новината беше съобщена от вицепрезидента на САЩ Джей Ди Ванс след приключването на първия етап от американско-иранските преговори, насочени към намаляване на напрежението в Близкия изток.

По думите му решението на Иран представлява съществен напредък и създава предпоставки за по-голяма прозрачност около ядрената програма на страната. Ванс подчерта, че връщането на международните инспектори е важна стъпка към ограничаване на ядрените амбиции на Техеран и може да проправи пътя към по-дългосрочно споразумение.

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Изявлението беше направено пред журналисти в швейцарския курорт Бюргенщок, където се проведе първият кръг от дипломатическите консултации между двете страни.

Американският вицепрезидент оцени срещата като конструктивна и заяви, че е постигнат напредък по ключови въпроси. Според него разговорите са поставили здрава основа за последващи преговори и евентуално финализиране на споразумение.

Ванс отбеляза, че макар окончателно решение все още да не е постигнато, постигнатите договорености дават надежда за положително развитие на процеса. По думите му следващите етапи от преговорите ще бъдат решаващи за превръщането на постигнатия напредък в трайно политическо споразумение.

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Редактор: Цветина Петкова