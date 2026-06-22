Важна информация за българските граждани, които притежават имоти или парцели в Гърция. Днес изтича окончателният срок за почистване и деклариране на парцели в южната ни съседка. А от 23 юни властите започват и масови проверки за спазване на противопожарните мерки.

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Собствениците, ползвателите и наемателите на имоти са длъжни да почистят терените от суха растителност, клони, отпадъци и други леснозапалими материали.

За нарушителите са предвидени глоби от 100 до 500 евро, санкции до 2000 евро според площта на непочистения терен, както и принудително почистване за сметка на собственика. Мярката е част от националния план за превенция на горските пожари.

Редактор: Ина Григорова