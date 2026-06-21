Журналистът Константин Вълков се завърна от поредното си пътуване в Близкия изток, част от новия му проект „Картография“, чрез който разказва истории от места, оставащи извън светлините на прожекторите.

В ефира на „На фокус“ той сподели, че Сюлеймания в Ирак го е впечатлила със спокойствието си. „Беше пълно с млади хора. Животът течеше по един неочакван за това, което сме свикнали начин“, каза Вълков.

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По думите му регионът е изпълнен с млада енергия и желание за развитие. „Между 60 и 70 процента от хората там са до 30-35 години. Има една почти френетична енергия да се случват неща“, разказа журналистът. Той отбеляза, че западният модел на живот е видим както в Сюлеймания, така и в йорданската столица Аман, като според него важна роля за това играят международните университети, глобализацията и социалните мрежи.

Вълков коментира и напрежението в Близкия изток, като определи настоящата ситуация като сериозно предизвикателство за САЩ и Израел. „Това е провал на максималистичните цели на САЩ“, заяви той. Според него Иран е успял да консолидира вътрешната си подкрепа, а значението на Ормузкия проток е било подценено. „Това, което направи Америка с този ход, не доведе до очакваните резултати“, смята журналистът.

Целия разговор вижте във видеото.

Редактор: Ралица Атанасова