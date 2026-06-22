"Ако се окаже, че британското правителство е "разпънало” политически чадър над паравоенните групи, които оперират на територията на Великобритания, тази оставка е напълно оправдана. Британските съдилища разполагат с достатъчни аргументи да повдигнат обвинения върху Киър Стармър. Дестабилизацията на Великобритания от политическа гледна точка не е добра новина, защото те са ключов член на НАТО. Не мисля, че такива процеси там не трябва да ни радват", заяви международният анализатор доц. Искрен Иванов в предаването „Денят на живо” по NOVA NEWS.

По думите му ако в Лондон дойде консерватор на власт, който намери общ език с Доналд Тръмп, ще бъде в плюс за американския президент. "Въпреки оставката на Стармър, той ще доразвие своите идеи за краткото време, което му остава - лейбъристите не одобряват консервативната политика на Тръмп", обясни той.

Британският премиер подаде оставка

Той коментира и останалите военни конфликти по света. "Доналд Тръмп дойде на власт с обещанието да спре войната за 24 часа между Русия и Украйна. Всички преговори приключиха с една проста сделка - цветните метали на Украйна за САЩ, а окупираните територии – за Русия. Извън това, нямаше никаква трайна формула за мир. Оръжията, които получава Украйна ѝ стигат да се отбранява, но не и да си върне загубеното. Ситуацията в Иран е сходна. Тръмп се опитва да постигне споразумение с иранското правителство", обясни той.

"Различията в Републиканската партия свидетелстват, че няма консенсус за външната политика, която води Тръмп. Срещата на партията ще бъде опит на президента да обедини двете крила, защото скоро предстоят междинни избори. Инфлацията в САЩ расте, хората губят работните си места, а това е основното, което интересува американския избирател", каза още доц. Иванов.

Целия разговор гледайте във видеото.

Редактор: Никола Тунев