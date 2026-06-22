Бразилската полиция задържа още трима души във връзка със смъртта на млада жена при трагичен инцидент по време на бънджи скок в Сао Пауло. Арестите са извършени седмица след случая, който предизвика широк обществен отзвук.

Според разследващите задържаните са били част от екипа, организирал и обезпечавал екстремното преживяване. Сред тях са 29-годишна жена и двама мъже - на 25 и 27 години. Срещу тях са издадени временни заповеди за задържане за срок от пет дни, а съдът е разрешил претърсвания и изземване на електронни устройства и други материали, които може да имат значение за разследването.

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Полицията съобщи, че проверява данни за евентуално укриване или унищожаване на доказателства след инцидента. Особено внимание е насочено към изчезнало записващо устройство, което жертвата е носела по време на скока и което би могло да даде ясна представа за случилото се в последните секунди преди трагедията.

Разследващите работят и по версията, че част от отговорните лица може съзнателно да са пренебрегнали очевиден риск за живота на участничката. Проверява се и дали е имало опит за възпрепятстване на правосъдието след инцидента.

Трагедията се разигра на 13 юни на моста „Понте до Ескелето“, разположен между градовете Лимейра и Кордейрополис. При скока 21-годишната жена пада от приблизително 40 метра височина.

Разпространени видеозаписи показват, че тя е пусната от платформата, докато обезопасителното въже все още не било закрепено към екипировката ѝ. Именно тази вероятна грешка се разглежда като основна причина за фаталния инцидент.

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Тримата инструктори, задържани непосредствено след трагедията, остават в ареста. До момента никой от тях не е дал убедително обяснение как е било допуснато нарушението на процедурите за безопасност.

Допълнителни въпроси поражда и изчезването на камерата, която младата жена е носела по време на скока. Според свидетелски показания човек от екипа на организаторите е бил видян да сваля устройството от тялото ѝ след падането. Полицията продължава издирването на камерата, тъй като тя се смята за едно от най-важните доказателства за изясняване на обстоятелствата около инцидента.

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Редактор: Цветина Петкова