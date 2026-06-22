Русия и Украйна си размениха нови атаки с дронове през изминалата нощ. В Североизточна Украйна, близо до границата с Русия, дрон удари жилищен район. Загинали са трима души от едно семейство, сред тях и дете.

Междувременно украински дрон е ударил товарния кораб "Виктрес". На борда е избухнал пожар, според украинските военни. Сред деветчленния екипаж, съставен от граждани на Египет, Турция и Индия, има пострадали. Всички моряци са били спасени.

Жертви и ранени в Киев и Запорожие след руска атака с дронове

Четири летища в Москва бяха временно затворени, след като близо 60 украински дрона бяха свалени край руската столица. През нощта са били унищожени 301 украински дрона над различни области на страната, както и над Азовско и Черно море.

Редактор: Станимира Шикова