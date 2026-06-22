Върховният съд на Испания осъди бившия министър на транспорта Хосе Луис Абалос на 24 години лишаване от свобода по мащабното корупционно дело, известно като „Схемата с маските“. Съдът призна Абалос за виновен за участие в престъпна организация, подкуп, присвояване на публични средства и търговия с влияние, съобщи Antena 3.

Хосе Луис Абалос беше един от най-близките сътрудници на испанския премиер. Той заемаше поста министър на транспорта в правителството на Санчес между 2018 и 2021 г., а също така беше организационен секретар на управляващата Испанска социалистическа работническа партия.

Съпругата на испанския премиер официално е обвинена в корупционни престъпления

По същото дело бившият му сътрудник Колдо Гарсия беше осъден на 19 години затвор за участие в престъпната схема.

Испанският предприемач Виктор де Алдама получи присъда от четири години и шест месеца лишаване от свобода. Изпълнението на наказанието му обаче е условно отложено заради съдействието му при разкриването на престъпната дейност. Като част от условията той трябва да представя на всеки шест месеца отчет за дейността си и да положи една година общественополезен труд.

Според решението на Върховния съд, до което е получила достъп Antena 3, тримата са действали като организирана престъпна група с ясно разпределени роли. Магистратите единодушно приемат, че схемата е довела до тежки корупционни престъпления при възлагането на обществени поръчки за доставка на 13 милиона защитни маски.

Иззеха скъпи бижута и над 286 000 евро при обиски по делото срещу бивш испански премиер

Разследването установява, че договорите са били сключени от държавните компании за пристанищна инфраструктура и железопътен транспорт с фирма, свързана с Виктор де Алдама. Съдът приема за доказано и че Абайос е получавал по 10 000 евро месечно под формата на фиксирани плащания, определяни като „разходи“.

Делото се превърна в един от най-големите корупционни скандали в Испания през последните години, след като разследващите разкриха предполагаеми злоупотреби с обществени средства при спешните доставки на медицински материали по време на пандемията от COVID-19.

Редактор: Цветина Петкова