Гореща вълна обхвана Западна и Южна Европа. Голям антициклон от Африка носи температури с близо 10 градуса по-високи от обичайните.

Във Франция и Италия са обявени „червени” кодове и се въвеждат специални мерки.

Франция постави службите за спешна помощ и военните в режим на готовност заради опасността от горски пожари. Беше ограничена и консумацията на алкохол на обществени места.

В Париж започнаха да се къпят във фонтаните, а хиляди хора наобиколиха канала „Сен Мартен”, за да го ползват като басейн.

Европейският клон на Световната здравна организация каза, че само в последните 4 години в Европа е имало 200 000 предотвратими смъртни случаи заради жегите.