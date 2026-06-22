Снимка: БТА
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В Крим спряха продажбата на бензин и дизел
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Изтича срокът за почистване и деклариране на парцели в Гърция
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28 души остават в болница след влаковата катастрофа в Англия
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Сред ареста на българин в Солун: Какви са правилата за летене с дрон в Гърция
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Проект в Рим превръща обикновени градски пространства в открити театри
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10 години след референдума за Brexit: Какво се промени и оправдаха ли се очакванията
Голям антициклон от Африка носи температури с близо 10 градуса по-високи от обичайните
Гореща вълна обхвана Западна и Южна Европа. Голям антициклон от Африка носи температури с близо 10 градуса по-високи от обичайните.
Във Франция и Италия са обявени „червени” кодове и се въвеждат специални мерки.
Франция постави службите за спешна помощ и военните в режим на готовност заради опасността от горски пожари. Беше ограничена и консумацията на алкохол на обществени места.
В Париж започнаха да се къпят във фонтаните, а хиляди хора наобиколиха канала „Сен Мартен”, за да го ползват като басейн.
Европейският клон на Световната здравна организация каза, че само в последните 4 години в Европа е имало 200 000 предотвратими смъртни случаи заради жегите.
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