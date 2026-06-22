Ние, българите, все още нямаме възпитанието да управляваме автомобила така, както трябва да се управлява по европейски. Това каза в предаването „Социална мрежа” автомобилният състезател Илия Царски.

„Все още сме безотговорни, въпреки че органите на реда си вършат перфектно работата, наказват, постоянно има тяхно присъствие, законите се променят, наказанията са вече много солидни. Въпреки това постоянно има нарушители”, подчерта Царски. По думите му гонките, които се правят, са недопустими.

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Според автомобилния състезател голяма вина имат и родителите на младите водачи. „Първата им грешна стъпка е грешната инвестиция в един скъп и бърз автомобил, когато младежът завърши училище. Правилната инвестиция е в това някой да ги научи да карат автомобилите правилно и да спазват правилата за движение”, категоричен бе Царски. Той допълни, че на младия водач му трябва време, за да придобие опит и рутина.

С туристически автомобил може да се отиде на полигон или писта и човек „да си начеше крастата” за бързи скорости, но това трябва да става само с инструктори, задължително подготвено за тази цел трасе и пълна екипировка, подчерта автомобилният състезател.

Според Илия Царски родителите са в основата на възпитанието на един бъдещ млад водач.

Целия разговор чуйте във видеото.

Редактор: Цвета Лазаркова