Ново поколение украински дронове със среден обсег сериозно нарушава снабдителните линии на руската армия към южната фронтова линия, поразявайки мостове, влакове и цистерни с гориво и давайки на Киев шанс да провали плановете на Москва за лятна офанзива.

Видео и снимки на около 150 удара срещу руски цистерни с гориво, камиони и други превозни средства са локализирани от френския анализатор Клеман Молин и доброволческата група Geoconfirmed. Вероятно е много повече удари да са останали незабелязани, отбелязва Си Ен Ен.

Повечето са били извършени от началото на май, в допълнение към нарастването на ударите по други цели като пристанищни съоръжения и кораби.

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С обхват от 50 до 300 километра, произведените в Украйна дронове, са предназначени да затруднят логистиката на руската армия, добавяйки ново измерение на ударите към стратегията на Украйна, докато войната навлиза в петата си година.

Сред новоразработените дронове са FP-2 и Behemoth, който има крейсерска скорост от 180 км/ч и може да носи 70-килограмова бойна глава.

„Украинците са получили средствата да започнат мащабна кампания с дронове, за да откъснат Крим от основните му пътища за доставки и да усложнят логистичната ситуация на Русия по цялата фронтова линия“, каза Молин пред Си Ен Ен.

В неделя подкрепяното от Русия регионално правителство в Крим обяви, че горивото ще бъде достъпно само за държавни агенции, а не за обикновени граждани или фирми.

Снимка: БТА

В изявление за Си Ен Ен, представител на украинските сили за безпилотни системи - военният клон, който ръководи операциите с дронове, заяви, че през последната година броят на бойните мисии със среден обсег се е увеличил 28 пъти. Целта, според тях, е да се потисне офанзивният потенциал на Русия; да се създадат непреодолими логистични и снабдителни проблеми за вражеските сили; и да се унищожат руската противовъздушна отбрана в окупираните райони, за да се отворят „коридори“ за украински дронове с по-голям обсег.

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Ударите с дронове направиха няколко маршрута между Русия и окупирана Украйна твърде опасни за използване. Последващият ефект е недостиг на гориво и боеприпаси за руските войски на фронтовата линия в Южна Украйна, което допълнително нарушава военновременните цели на руския президент Владимир Путин.

Снимка: БТА

Магистрала между Крим и град Мелитопол, окупирана от руските сили от първите дни на войната, е осеяна с изгорели камиони и цистерни, според геолокирано видео. Украински дронове са поели въздушен контрол над три магистрали, минаващи по крайбрежието до Крим, според анализатора Мик Райън, автор на блога Futura Doctrina и бивш висш офицер в австралийската армия.

„Бензинови цистерни и камиони редовно се подпалват“, признава един руски военен блогър. „Една по една връзките, свързващи полуострова с континента, се прекъсват.“

Украинският министър на отбраната Михайло Федоров го нарича „логистична блокада“, чиято цел е „систематично да унищожи руските възможности“ далеч зад фронтовите линии и „да ги лиши от възможността да провеждат активни щурмови операции“. „Врагът вече няма да се чувства в безопасност, дори на значително разстояние от линията на съприкосновение“, каза Федоров миналия месец.

Изследванията на Молин показват, че стратегията работи. Според него, Украйна е предефинирала дълбочината на „зоната на поражение“, след като е картографирал стотици украински удари, простиращи се до 300 километра от фронтовите линии.

„Пътуващи боеприпаси, които прелитат над ключови маршрути и са насочени към руска логистика, особено военно оборудване и камиони за гориво“, също са били много ефективни, каза Молин. Двадесет влака са били обект на атаки от януари 2026 г., много от тях са влакове за гориво, разпръснати по целия фронт, добави той.

И други изследователи наблюдават подобна тенденция. „Геолокирани през май кадри показват подобно как украинските сили са ударили най-малко 35 руски камиона и други превозни средства близо до магистрали“ в Крим и в други райони в Южна Украйна, според Института за изследване на войната.

Един пример е най-важният пътен маршрут, свързващ Крим с окупирана Украйна, който използва мост близо до село, наречено Чонгар. Украински дронове многократно са ударили моста, а в последствие бяха публикувани изображения на големи дупки в пътната му настилка.

Подкрепяната от Русия администрация в окупираната Херсонска област призна щетите по моста Чонхар и други мостове, движението беше многократно спирано и бяха изградени неефективни понтонни мостове, които да ги заменят.

Руските противовъздушни системи изглежда не са в състояние да се справят със заплахата, твърдят анализатори. Товарооборотът през моста Чонхар е намалял със 71% само за две седмици този месец, според Роберт Бровди, командир на украинските сили за дронове.

Нападението е накарало руснаците да използват алтернативен маршрут, според украинските военни, като голям брой камиони, превозващи военни доставки, са изпратени по-на запад. Този маршрут – през град Армянск – също е бил ударен. „В този момент там са се събрали около 50 превозни средства“, каза Дмитро Филатов, командир на 1-ви отделен щурмов полк на Украйна.

Продължаващите удари означават, че мостът, свързващ руската територия с Крим през Керченския проток, сега е още по-критична артерия. Атаките на Украйна „увеличиха значението на Керченския мост за поддържане на логистиката до Крим. Подозирам, че Украйна ще се опита да атакува моста с дронове или ракети, произведени в Украйна“, пише анализаторът Роб Лий. Пътният и железопътен прелез Керч, открит от Путин през 2018 г., е бил цел на предишни украински атаки.

В неделя дронове удариха съоръжения от двете страни на Керченския мост, включително морски логистичен обект, използван за транспортиране на петрол в Краснодарския край, и нефтен склад, според украинския президент Володимир Зеленски.

Някои магистрали, водещи от Русия към окупирана Украйна, вече са забранени за военен трафик поради заплахата от тези дронове със среден обсег.

Подкрепяните от Русия власти в окупирания Луганск обявиха спиране на движението по две магистрали от Белгород и Ростов на Дон в Русия, критични маршрути за снабдяване на... военни и окупирани територии. „Атаките срещу транспортната инфраструктура на региона зачестиха напоследък“, се казва още в съобщението.