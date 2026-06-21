Нашата отбранителна индустрия е доста развита и силна. Но технологиите отиват на друго ниво и ние трябва да ги следваме. Това коментира в предаването „На фокус” оръжейният производител Емилиян Гебрев.

Потенциалното сътрудничество с Украйна за производство на дронове е важно за страната ни, смята още той.

„Това, че ще се произвеждат дронове или нашата страна ще има възможност да получи определени технологии, е важно, защото това са изключително високи технологии, които украинците са постигнали от зор”, коментира Гебрев. Вярва, че украинската армия е най-силната в момента. „Няма място за коментар. Това е точно така. Първо, тя е някъде около 800 000 души. Турската армия в НАТО е около 500 000. Но това е армия, която непрекъснато е в окопите и на фронта, с натрупан огромен опит и с непрекъснато снабдяване с боеприпаси. Те устояват вече четири години на война”, коментира Гебрев.

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Обясни обаче, че докато се стигне до производството на дронове, първо има междуправителствени въпроси, които трябва да бъдат решени. „Има няколко завода на територията на нашата страна и в зависимост от това кой с кого сключи договор, детайлите вече отиват от държавността към бизнеса”, каза Гебрев.

Бизнесменът коментира и решението на правителството да спре даването на военна помощ за Украйна и коментарите, че това ни отдалечава от Европа.

„Ние сме в Европа. Някой да вземе и да прочете ясно и точно изказванията на българския премиер – той винаги е подкрепял всички стратегически неща, които са се случвали в Европа и би трябвало да бъдат подкрепени”, каза Гебрев.

Решението на кабинета било представено точно и ясно от премиера, такива са били и допълненията на министъра на отбраната и министъра на външните работи.

Според Гебрев е невъзможно от частните оръжейни заводи да излезе нещо, без да бъде документирано. „В Европа е наложен многостепенен контрол за движение на отбранителни продукти. Нелегално може само някой криминално проявен да открадне – 100 броя, един пистолет, пет автомата. Но това е криминално деяние. Всяка една държава, когато купува едно нещо поема документално своята отговорност. Международните разпоредби са спуснати от ООН. Няма неясни неща”, обясни Гебрев.

Отбранителните фирми са произвели, изнесли, получили средства и влели в „националната кръвоносна система на парите”, допълни бизнесменът. Според него сме могли да спечелим повече по линията на МО. „То е могло да се освободи повече от старата руска техника, от което да се натрупат някакви средства. Но няма как да стане, като се говорят неща като политическа дъвка”, коментира още оръжейният производител.

Наличното в МО за военновременни случаи е стриктно определено от парламента, обясни още Гебрев.

Договорите по линията на отбранителната индустрия – те са били, са и би трябвало да бъдат, каза бизнесменът. И допълни, че повечето от продукцията ни отива директно за възстановяване на наличностите в прифронтовите европейските държави, бивши членки на Варшавския договор – Полша, Чехия, Словакия, Румъния. Гебрев е категоричен, че ако крайната точка е Украйна, то е описано и се знае.

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Редактор: Ина Григорова