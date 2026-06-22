Отиде си Клайв Дейвис - адвокатът на звукозаписна компания, който се превърна в една от най-влиятелните фигури в музикалната индустрия, като постави началото или възроди кариерите на суперзвезди като Джанис Джоплин, Уитни Хюстън, Карлос Сантана и Алиша Кийс. Тъжната новина потвърди семейството му пред „Ню Йорк Таймс“. Той беше на 94 години.

По-рано тази година Дейвис беше хоспитализиран поради проблем с горните дихателни пътища и беше изписан няколко дни по-късно. Той е починал в апартамента си в Манхатън, съобщи „Таймс“.

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За разлика от други музикални магнати, чието влияние намаляваше с напредването на възрастта, това на Дейвис сякаш само нарастваше през цялата му кариера, която обхващаше повече от пет десетилетия, различни жанрове и множество лейбъли. Дори и на 80-годишна възраст той ръководеше кариерите на всички – от Бари Манилоу до победителките в „Американ Айдол“ Кари Ъндърууд и Кели Кларксън.

„Може би трябваше да бъда по-скептичен“, пише Дейвис в мемоарите си от 2013 г. „Саундтракът на живота ми“, „но винаги съм бил оптимист и се чувствах изпълнен с надежда. Беше като в старите времена“, допълва импресариото.

Дейвис не само имаше око за нови таланти — той знаеше и как да поддържа популярността на ветераните десетилетия след първия им хит. Арета Франклин, чиято легенда се зароди в „Atlantic Records“, преживя разцвет в последните си години в „Arista Records“. Дейвис беше отговорен и за създаването на албума „Supernatural“ от 1999 г., който съчета бога на китарата Сантана с някои от най-горещите таланти на онова време. Албумът спечели рекордните осем награди „Грами“ и донесе на Сантана повече успех, отколкото той някога беше имал през десетилетната си кариера. Той накара звездата на средна възраст Род Стюарт да замени рок хитовете си със стандарти от „The Great American Songbook“. Албумът, издаден през 2003 г., се продаде в милиони екземпляри и беше толкова успешен, че от него излязоха общо четири заглавия.

Дейвис не винаги правеше правилните избори - отказа възможността да подпише договор с Мийтлоуф. Той и сътрудниците му не винаги бяха на едно мнение. С продуцента Дейвид Фостър се скараха ожесточено за аранжимента на най-големия хит на Уитни Хюстън – кавър на песента на Доли Партън „I Will Always Love You“.

Редактор: Калина Петкова