Обрат на президентските избори в Колумбия. Десният кандидат Абелардо де ла Есприела изненадващо спечели изборите срещу кандидата на левицата Иван Сепеда. Разликата между двамата е по-малко от процент или около 250 хиляди гласа.

Изборите се проведоха в условия на силно разделение в обществото. Част от гласоподавателите подкрепяха продължаването на реформите на настоящия президент Густаво Петро, а други искаха промяна с по-голям фокус върху сигурността и икономиката.

Битката за Колумбия: Кой е Иван Сепеда и каква е връзката му с България

Редактор: Цвета Лазаркова