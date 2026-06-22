Руските власти съобщиха рано тази сутринта за затварянето на четирите летища в столицата Москва. В рамките на час и половина бяха унищожени близо 60 украински дрона, предадоха световните агенции.

В поредица от съобщения в Telegram кметът на Москва Сергей Собянин посочи, че противовъздушната отбрана е свалила 59 дрона.

Гъст пушек се издига над московския район „Капотня”, украински дрон удари една от най-големите петролни рафинерии

Редактор: Дарина Методиева