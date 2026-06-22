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Руските власти съобщиха, че са свалени близо 60 украински дрона
Руските власти съобщиха рано тази сутринта за затварянето на четирите летища в столицата Москва. В рамките на час и половина бяха унищожени близо 60 украински дрона, предадоха световните агенции.
В поредица от съобщения в Telegram кметът на Москва Сергей Собянин посочи, че противовъздушната отбрана е свалила 59 дрона.
Гъст пушек се издига над московския район „Капотня”, украински дрон удари една от най-големите петролни рафинерииРедактор: Дарина Методиева
Източник: Асен Георгиев, БТА
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