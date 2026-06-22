Първият кръг от преки преговори между САЩ и Иран в Швейцария е дал основания за умерен оптимизъм, въпреки че разговорите навлизат в труден и деликатен етап. Това коментира в ефира на „Твоят ден“ бившият заместник-министър на отбраната Йордан Божилов.

По думите му посредниците в процеса – Катар и Пакистан – вече говорят за „окуражаващ напредък“, а постигнатите договорености показват, че диалогът между Вашингтон и Техеран продължава въпреки напрежението.

Тръмп иска отделни преговори за Иран и Ливан, Техеран не вижда напредък

Според Божилов един от най-важните резултати от срещата е създаването на ясна рамка за бъдещите разговори. „Изработена е своеобразна пътна карта за това как ще се работи по конкретизирането на 14-те точки, заложени в предварителното споразумение. Това е важен знак, че процесът има структура и перспектива“, посочи експертът.

Освен това е създаден директен комуникационен канал между САЩ и Иран, който да подпомага безопасното корабоплаване през Ормузкия проток – един от ключовите стратегически маршрути за световната енергийна търговия.

Друг важен резултат от преговорите е договорен координационен механизъм, чиято задача ще бъде да предотвратява инциденти в Ливан и да подпомага намаляването на напрежението в региона. По думите на Божилов това показва, че разговорите между Вашингтон и Техеран засягат далеч повече теми от двустранните отношения.

„Интересите, които се обсъждат, значително надхвърлят отношенията между САЩ и Иран. В процеса участват Израел, Ливан, регионалните държави и различни прокси организации, които също преследват собствени цели“, подчерта той.

САЩ и Иран не постигнаха мирно споразумение след преговорите си в Пакистан

Божилов смята, че една от най-големите трудности пред преговорите е различният интерес на двете страни по отношение на времето. Според него Иран няма причина да бърза и дори може да има интерес да протака разговорите, докато САЩ търсят по-бързи резултати.

„Техеран може да си позволи да печели време и чрез това да се опита да извоюва повече отстъпки. За Иран Ормузкият проток остава основният коз в преговорите“, коментира той.

Експертът отбеляза, че режимът в Иран е показвал способност да издържа дълго време на икономически санкции и външен натиск, дори това да води до сериозни трудности за населението.

По повод предупреждението на американския президент Доналд Тръмп, че САЩ могат да възобновят ударите срещу Иран, ако Техеран не ограничи действията на „Хизбула“, Божилов посочи, че подобна риторика може да е част от тактиката на преговорите.

„В преговорния процес често се използват различни механизми за натиск и демонстрация на позиции. Не може да се изключи вариантът тези изявления да са част от стратегията за постигане на по-добри условия“, каза той.

Въпреки напредъка Божилов не изключи възможността през следващите 60 дни да се стигне до нова размяна на удари в региона. „Съществува много сериозно историческо недоверие между двете страни. Не бих изключил нито един сценарий през този период“, предупреди той.

Според него ситуацията се усложнява допълнително от факта, че не е ясно доколко Иран контролира всички свои съюзници и въоръжени групировки в региона.

Иран и САЩ с нов кръг преговори в петък в Швейцария

Божилов посочи, че действията на Израел и „Хизбула“ ще бъдат сред най-важните фактори за успеха или провала на преговорите. По думите му остава неясно дали „Хизбула“ ще приеме поставените условия, както и дали ливанските власти ще могат ефективно да влияят върху организацията.

Той обърна внимание и на възможното въвличане на Сирия в процеса, което според него може да отвори нови регионални напрежения, включително по линия на противопоставянето между сунити и шиити.

Според Божилов умереният оптимизъм около преговорите вече се отразява и върху международните пазари. „Вижда се известно успокояване и при цените на петрола, които продължават леко да се понижават. Това е знак, че пазарите отчитат определен напредък в разговорите“, отбеляза той.

Целия разговор гледайте във видеото.

Редактор: Цветина Петкова