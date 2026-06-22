Руският журналист и медиен ръководител Григорий Нехорошев, известен с публикацията, която първа разкри предполагаемата връзка на руския президент Владимир Путин с бившата олимпийска шампионка по художествена гимнастика Алина Кабаева, е починал внезапно в латвийската столица Рига, съобщи британското издание Metro.

Нехорошев е на 69 години и през последните 11 години е живял в Латвия със статут на политически бежанец. Според негови близки той е починал в дома си след натравяне с диворастящи гъби, които сам е събрал в двора си. Макар да е бил запален любител на събирането на горски гъби, този път сред тях е имало отровни видове.

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Журналистът беше главен редактор на руския вестник „Московский корреспондент“, който през 2008 г. публикува материал, според който Путин възнамерява да се разведе със съпругата си Людмила Путина и да сключи брак с Алина Кабаева. По това време информацията предизвика огромен обществен и политически отзвук в Русия.

One of the most prominent volunteers of the Nemtsov Bridge has suffered a stroke.



Grigory Simakov, 64, endured the stroke "on his feet" for two days, according to his wife, Natalya Garcia:



"We called an ambulance three times on Friday and twice on Saturday. Every crew noted… pic.twitter.com/yS0WAdcSve — Sota News (@sotanews) June 21, 2026

След публикацията собственикът на изданието Александър Лебедев - бивш служител на КГБ и по-късно банкер и предприемач - беше принуден да закрие вестника. По данни на негови колеги Нехорошев е бил разпитван от руските служби за сигурност и подложен на натиск, след което е напуснал страната.

Приятели на журналиста разказват, че дори в изгнание той е живял с опасения за сигурността си и се е страхувал от евентуално покушение, организирано от хора, свързани с Кремъл.

По време на скандала през 2008 г. Путин отхвърли публикацията и остро разкритикува медиите, които според него се намесват в личния живот на хората. Тогава както той, така и Кабаева отрекоха информацията. Въпреки това през годините редица разследвания и публикации твърдят, че двамата поддържат дългогодишна връзка.

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È improvvisamente venuto a mancare a Riga il giornalista Grigorij Nekhoroshev, noto come "il nemico personale di Putin".

Nel 2008 aveva scoperto e reso pubbliche le scappatelle di Nonno con Alina Kabaeva.

Avvelenamento da funghi.

A chiunque poteva succedere. pic.twitter.com/brAtw6JD0W — Lunacharsky (@silupescu) June 21, 2026

Руският президент никога официално не е потвърждавал отношенията си с Кабаева. Според различни медийни публикации обаче двамата имат две деца.

Засега няма доказателства, че смъртта на Нехорошев е свързана с престъпление или външна намеса. Случаят обаче отново привлече внимание заради поредицата от смъртни случаи на известни критици, опоненти и разследващи журналисти, свързвани с Русия през последните две десетилетия.

Сред най-известните примери са убийството на разследващата журналистка Анна Политковская през 2006 г. в Москва и отравянето на бившия офицер от руските служби Александър Литвиненко в Лондон с радиоактивния изотоп полоний-210.

Редактор: Цветина Петкова