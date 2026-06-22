Преди да се появи „Звездна нощ“ (The Starry Night), точно девет месеца по-рано, е създадена картината „Тераса на нощно кафене“ (Café Terrace at Night). Нарисувана през септември 1888 г., тази сияйна творба, изобразяваща осветено от фенери кафене в провансалския град Арл (където Ван Гог се е преместил шест месеца по-рано), е увенчана по завладяващ начин от наситено син клиновиден участък от пулсиращо, обсипано със звезди небе.

Това е първата звездна нощ, която Ван Гог някога рисува, и тя се оказва повратна за художника — не само защото поставя началото на новото му увлечение по блестящите координати на Космоса над него, разказва "Би Би Си".

Café Terrace at Night by Vincent van Gogh pic.twitter.com/GaTZ9aeoqU — L'Art Impressioniste (@allontanarsio) March 13, 2026

Когато се премества от Париж в Арл в началото на 1888 г., Ван Гог е в средата на 30-те си години. По това време той опитва различни занимания - търговец на произведения на изкуството, учител, проповедник и самоук художник.

Макар палитрата му, все повече повлияна от импресионизма, значително да се е изсветлила в сравнение с мрачните цветове на ранните му холандски платна, неговото психическо и физическо здраве рязко се е влошило. Отчаян, Ван Гог насочва поглед към пленителната светлина на Арл в южната част на Франция. Той вижда Прованса като място на творческо и духовно обновление, регион, в който всичко, което е било преди, може да бъде заличено, а личността да се роди отново.

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В писмо до брат си Тео от Арл, написано през седмиците преди да създаде „Тераса на нощно кафене“, Ван Гог започва да се дистанцира от това, което е рисувал преди, като настоява, че вече не желае да „изобразява точно това, което имам пред очите си“. Вместо това той се посвещава на създаването на „усещане за безкрайност“. Решен да изгради нов начин на виждане, именно тогава Ван Гог поставя статива си в една ясна, топла септемврийска нощ сред очарователното величие на площад „Форум“ в Арл.

Снимка: Café Van Gogh на Place du Forum в Арл. Тук Ван Гог рисува популярната си картина. Getty Images

Мястото се оказва решаващо за трайното въздействие и силата на картината. Изведнъж предметите от земния свят започват да трептят с неземно сияние. Безкрайността на звездния пейзаж над тях и преходността на мимолетния свят долу се сливат в едно-единствено великолепно платно.

Пет ключови детайла в „Кафене на терасата през нощта“ разкриват как Ван Гог превръща един обикновен градски площад в нещо по-странно - идеализирано пространство, където миналото и настоящето се сливат двусмислено в мираж, подобен на сън, който не е нито тук-и-сега, нито там-и-тогава, а в същото време е и двете.

1. Калдъръмените улици

Предният план на платното на Ван Гог, който заема цяла една четвърт от картината, е като вълнуващо се море от многоцветен калдъръм. Писмо, което Ван Гог пише до сестра си малко след завършването на картината, подсказва, че призматичното великолепие на този разкъсан мозаечен свят от светлина и камък всъщност е истинската тема на тази част от творбата:

„Огромен жълт фенер осветява терасата, фасадата, настилката и дори хвърля светлина върху калдъръма на улицата, който придобива виолетово-розов оттенък… Това вече е картина на нощта без черно. Само с красиво синьо, виолетово и зелено, а сред това обкръжение осветеният площад е оцветен в бледо сяро жълто и лимонено зелено".

2. Колоните

В центъра на картината, под електриковозелените клони на голямото дърво от дясната страна на платното, се намира добре осветен ъгъл на магазин, от който изглежда, че е излязла елегантно облечена двойка, тръгнала към кафенето отсреща. Но това не е съвсем така. Ван Гог умишлено е заменил тези прозорци и спуснати завеси с две внушителни коринтски колони от I век, с изящно изработени капители и корниз, както и с впечатляващ фрагмент от фронтон, спасен от руините на римски храм, който се е намирал до древния форум. Тези елементи са били вградени във фасадата на бившия хотел „Нор“ (Hôtel du Nord).

3. Столове

Въпреки че картината изглежда представя оживена социална сцена, погледът ни трябва да "прескочи" редици от празни маси, преди да срещне истински клиенти на кафенетата. Те също нарушават "праволинейната" творба на Ван Гог.

4. Кулата

В задната част на картината е изобразена сенчеста кула, която се извисява в далечината. По времето, когато Ван Гог посещава Арл, тази кула, очертана от кобалтовосиньото небе, сама по себе си се е превърнала в тотем на екзистенциално преоткриване. Тя започва "живота си" като камбанария на църквата „Сент Ан“, преди да стане част от градския музей „Лапидар“. Ван Гог разказва, че е посетил музея почти веднага след пристигането си в града и е разгледал впечатляващата му колекция от римски надписи, архитектурни останки и раннохристиянски саркофази, открити в близкия некропол Алискамп. Като хранилище на изчезващото минало, кулата Лапидар изпълнява жизненоважна визуална функция, като свързва безкрайността с мимолетните дела.

5. Звездите

Изглежда изненадващо, че Ван Гог е бил толкова педантичен по отношение на разположението на звездите в небето. Но учените са доказали, че звездното разположение съвпада точно с позицията на съзвездието Водолей в средата на септември 1888 г., точно когато е стоял на площад "Нор" и е гледал над улица "Пале".

Навсякъде другаде в картината на Ван Гог светът, както и самият той, е в постоянно движение, непрекъснато се променя и се превръща в нещо друго. Само трептящите звезди, привидно най-малко осезаемият и най-трудно уловим елемент в картината, са пощадени от промяната и принадлежат на сфера, която е отвъд всякакво поправяне или преработване. Те представляват непостижимия връх на творческия копнеж. Пишейки на брат си две седмици след завършването на „Кафене на терасата през нощта“, Ван Гог описва новооткритото си средство да се справи с усещането, че няма опора в непрестанно променящата се Вселена около него: „Излизам навън през нощта, за да рисувам звездите".

Редактор: Цветина Петрова