Когато става дума за Винсент ван Гог, повечето хора веднага се досещат за неговите емблематични слънчогледи. Той е възнамерявал те да бъдат негова разпознаваема "марка", пише Би Би Си. Веднъж Ван Гог дори написал „Слънчогледът е мой“, което показва желанието му да бъде публично асоцииран с това растение и неговата огнена корона.

► Какво обаче са озназавали слънчогледите за художника?

Наред със „Звездна нощ“, „Слънчогледите“ може би е най-разпознаваемата картина на твореца. Той рисува и 10 други платна, фокусирани върху тези цветя. Те се появяват в три кратки момента на вдъхновение. Първият е серия от четири картини, създадени в Париж през 1887 г. Вторият също включва четири платна. Третата фаза е копиране на три от композициите от предходната година. Най-известните версии от 1888 г. са рисувани в миг на увереност и радост, както споделя техният създател.

И все пак, когато пише за слънчогледите в писмата си, Ван Гог никога не обяснява какво наистина означават те за него.

Те са били предназначени за къща, където е трябвало да живее друг художник - Пол Гоген, който истински се възхищава на цветята, нарисувани от неговия приятел. Най-вероятно творбата е въплъщение именно на приятелството.

Sunflowers is one of Van Gogh’s most famous paintings. But how closely have you looked at the work? Have you ever noticed that there are different types of sunflowers? And that most of them have already gone to seed? 🌻 Vincent van Gogh, Sunflowers (1889). pic.twitter.com/1l78wqnP4y — Van Gogh Museum (@vangoghmuseum) September 5, 2022

► Слънчогледите на Ван Гог - истински култ в Европа

Картините на Ван Гог със слънчогледи бързо стават култови в началото на 20-ти век. Това се случва първо сред артистичния авангард на Европа. През 1920 г. писателката Катрин Мансфийлд отбелязва, че „жълтите цветя, пълни със слънце“ са вдъхновили творческото ѝ пробуждане. През 1923 г. критикът Роджър Фрай описва „Слънчогледите“ на Ван Гог като „един от триумфалните успехи на тази година“, който разкрива „върховната жизненост на художника“. По-късно те получават широко признание, като помагат на Ван Гог да се нареди сред най-известните и влиятелни художници в историята на изкуството.

🌻 In the week of 19−26 August 1888, Van Gogh concentrated on painting sunflowers. He told his brother Theo that he had already started three versions, including this study on canvas of: '3 large flowers in a green vase, light background.’

🖼️ © Private collection pic.twitter.com/2iM7xXVyf2 — Van Gogh Museum (@vangoghmuseum) October 9, 2024

Влиянието на Ван Гог върху изкуството през 21 век е тема на последната изложба на Кралската академия -„Кийфър / Ван Гог“, която изследва и отражението на неговата работа върху един от най-великите съвременни художници - Анселм Кийфър. А слънчогледите играят ключова роля. В сърцето на изложбата е „Даная“ - нова скулптура на Кийфър, която изобразява слънчоглед, изникващ от купчина книги. Сред експонатите има и дърворезба, която изобразява слънчоглед, поникващ от тялото на човек. Те насочват вниманието към трайния интерес на Кийфър към мотива и ни дават възможност да разкрием мистериозната символика на растението, както в неговото изкуство, така и в това на Ван Гог.

„За Ван Гог слънчогледът олицетворява неговата идея за Юга“, казва пред Би Би Си кураторът на изложбата Жулиен Домерк, визирайки преместването на художника от Париж в Прованс.

Still Life Vase with Twelve Sunflowers, 1889 https://t.co/9JVq6YzPsg pic.twitter.com/SVKdUiJmBN — Vincent van Gogh (@vangoghartist) June 20, 2023

„Мисля, че при Кийфър това следва подобни линии - за цикъла на живота, за това невероятно жизнено цвете, което гледа нагоре към небесния свод", допълва той.

► Символиката на слънчогледите през историята

Цялата художествена символика може да се обясни с еволюцията на идеите и асоциациите. Значението на слънчогледите има своите корени в миналото и е породило широки дискусии дори в науката. Ван Гог не е първият или единственият творчески ум в историята, обсебен от тях. Те са разпалили въображението на безброй художници и писатели в миналото, сред които сър Антъни ван Дайк, Мария ван Остервик, Уилям Блейк, Оскар Уайлд, Доротея Танинг, Пол Наш и Алън Гинсбърг.

За разлика от много други символи в историята на изкуството, слънчогледът е сравнително нов. Той е родом от Северна и Южна Америка и е бил въведен в „Стария свят“ едва след експедициите на Колумб. Когато е бил успешно култивиран в Европа, фактът, че незрелите слънчогледи движат "лицата" си, за да следват слънцето (феномен, известен като хелиотропизъм), се превръща в най-завладяващата характеристика на растенията.

През 1568 г. ботаникът Джакомо Антонио Кортузо свързва цветето с древен митологичен герой на име Клития. Твърди се, че Клития се е влюбила в Аполон, бог, свързан със Слънцето. Тя се е фиксирала върху движението му в небето, докато накрая краката ѝ се вкореняват в земята и тя се превръща в хелиотропно цвете.

Слънчогледът скоро започва да се свързва директно с Клития в изкуството, превръщайки го в икона на всеотдайна любов.

► Как "Слънчогледите" отразяват човешките емоции

Слънчогледите на Ван Гог намекват за копнежа му за по-дълбока любов – било то към природата, изкуството, религията, или желанието му за творческо "братство" с Гоген.

Но в неговите и на Кийфър ръце слънчогледите също така предават универсални вълнения – желанието ни да размишляваме върху преходността в живота и да търсим вечни принципи.