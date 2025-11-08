Снимка: iStock
24 обитатели на сградата са получили помощ на място
Жилищна сграда в германския град Волфенбютел, провинция Долна Саксония, беше почти напълно разрушена при експлозия, като двама от обитателите ѝ бяха ранени, а 83-годишен мъж се води безследно изчезнал, предаде предаде БТА.
Сигналът за инцидента е подаден снощи от местни жители.
Според противопожарната служба взривът е проехтял на голямо разстояние и над сградата се е образувал гъст дим, който също се е виждал отдалеч. Част от постройката е била обхваната от пламъци, но пристигналите малко по-късно огнеборци са успели да ги потушат.
Полицията заяви, че 24 обитатели на сградата са получили помощ на място, а двама ранени са били откарани в болница. Един пожарникар е пострадал от вдишване на дим и също е бил хоспитализиран.
Съседните жилищни сгради в момента са необитаеми, като за две от тях има опасност да се срутят.
На мястото на взрива работят около 140 пожарникари. Спасителните екипи продължават внимателно да разчистват отломките с багер и кран.
