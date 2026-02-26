Министерството на правосъдието на САЩ съобщи, че бивш пилот от Военновъздушните сили е бил арестуван. Според властите той е обучавал китайски военни без необходимото разрешение.

65-годишният Джералд Браун е задържан в щата Индиана след завръщането си от Китай, където е пребивавал от декември 2023 г.

Той е обвинен, че е участвал в заговор с чуждестранни граждани, за да предоставя обучение на пилоти от китайските военновъздушни сили за управление на бойни самолети, без да притежава лиценз от Държавния департамент на САЩ.

Директорът на ФБР Каш Пател съобщи за случая в социалната мрежа X, като написа: „Голяма новина. ФБР и нашите партньори арестуваха бивш пилот от Военновъздушните сили на САЩ, който по предполагаеми данни е обучавал пилоти от китайската армия“.

Major story… the FBI and our partners have arrested a former U.S. Air Force Pilot who was allegedly training pilots in the Chinese military pic.twitter.com/Y7razDr16y — FBI Director Kash Patel (@FBIDirectorKash) February 26, 2026

Според информацията Браун има 24-годишна кариера във ВВС на САЩ. През този период той е командвал подразделения с чувствителни отговорности, включително свързани със системи за доставка на ядрени оръжия, ръководил е бойни мисии и е работил като инструктор на изтребители и симулатори за различни бойни и щурмови самолети.

Той се е пенсионирал от армията през 1996 г., след което е работил като пилот на товарни самолети. По-късно става изпълнител по договор към Министерството на отбраната на САЩ, където обучава пилоти за управление на самолети A-10 и на съвременните изтребители F-35.

Според обвинението през август 2023 г. Браун започва преговори по договор със Стивън Су Бин – китайски гражданин, който е излежал четиригодишна присъда в САЩ по дело за шпионаж. През декември 2023 г. Браун заминава за Китай, за да започне обучителната си дейност.

„Китайското правителство продължава да използва експертизата на настоящи и бивши членове на американските въоръжени сили, за да модернизира военните си способности“, заяви Роман Рожавски от отдела за контраразузнаване и шпионаж към ФБР.

Той допълни, че този арест е предупреждение, че ФБР и партньорските служби ще търсят отговорност от всички, които си сътрудничат с противници на САЩ и застрашават националната сигурност.

