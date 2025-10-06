-
Заради бедствието по Черноморието екипи от доброволци на „Спасителен клуб за бъдеще“ помагат на терен
Благотворителната инициатива „Капачки за бъдеще“ излиза на голям екран.
Този четвъртък, 10 октомври, в НДК ще бъде премиерата на документалния филм „Великани“ – проект, който разказва как едно просто действие, събирането на капачки, прераства в национална кампания, обединила десетки хиляди доброволци.
Главен герой и двигател на идеята е Лазар Радков, основател на „Спасителен клуб за бъдеще“ и създател на инициативата „Капачки за бъдеще“.
В студиото на NOVA NEWS той сподели повече за филма, за доброволците, които реагират при бедствия, и за новата кауза, която предстои.
„Великани” - документален филм за инициативата „Капачки за бъдеще”
„Когато хората се обединят, организират се и работят с енергия и сърце – се случват големите неща. Филмът показва точно това – силата на общността“, каза той.
Доброволците по Черноморието: „На терен още от първия ден“
Разговорът започна с темата за бедствието по Южното Черноморие, където екипи от доброволци на „Спасителен клуб за бъдеще“ помагат на терен.
„Наши доброволци от София, Пловдив, Стара Загора и Бургас бяха там още в събота. Първо с мотопомпи, после с резачки – разчистваха паднали дървета и останки. Помогнаха дори на бременна жена да стигне до жилището си“, разказа Радков.
Той сподели и тежък личен момент – един от доброволците е станал поемно лице при откриването на четвъртата жертва на наводнението:
„В такива моменти винаги има две групи хора – тези, които помагат, и тези, които рушат. От нас зависи на кои ще дадем енергията и вниманието си. Това определя накъде върви България“.
От „Капачки за бъдеще“ до „Спасителен клуб“ – кауза, родена от действие
Филмът „Великани“ проследява именно тази трансформация – как от малък акт на доброта се ражда мащабно движение. Режисьорите Христо и Калин започват снимките в края на 2022 г., а резултатът е документален разказ за съвременния български доброволец.
„Филмът показва как се формира гражданско общество. Не става дума само за капачките – а за хората, които не стоят безучастно“, казва Радков.
Той добавя, че успехът на инициативата се дължи на личния пример и постоянството:
„Във всяко нещо, което правя, влагам сърцето и душата си. Работя до изнемога, защото вярвам, че само действията имат смисъл. Хората виждат резултатите и се включват – така се ражда общността“.
Нова мисия: дефибрилатори във всяко държавно училище
След кувьозите, линейките и десетките медицински апаратури, закупени с дарения от „Капачки за бъдеще“, екипът поема нова мисия – да оборудва всички държавни средни училища в България с автоматични външни дефибрилатори.
„Искаме да осигурим дефибрилатори за над 600 училища – както е в много държави в Западна Европа. Не защото има масови случаи на сърдечни проблеми при ученици, а защото тези уреди могат да спасят живот и на възрастни хора – учители, родители, посетители.“
Лазар Радков уточни, че устройството е създадено за немедицински лица, работи автоматично и дори говори на български, като насочва потребителя стъпка по стъпка.
„Това не е страшен уред. Той сам анализира състоянието на пострадалия и решава дали да подаде импулс. Идеята е и образователна – учениците ще видят, че помощта не е опасна, а напълно възможна“.
Цел: 100 000 зрители и 600 дефибрилатора
Каузата е пряко свързана с успеха на филма. „Ако успеем да направим над 100 000 гледания в кината, ще можем да осигурим апаратура за всичките училища. Но дори и по-малко – всяко устройство е ценен животоспасяващ ресурс“, каза Радков.
Той благодари на лекарите и кардиолозите, които подкрепят инициативата, и добави, че планира да направи поредица от интервюта с медицински специалисти, които да обяснят защо дефибрилаторите са толкова важни.
Премиера и прожекции в цялата страна
Филмът „Великани“ ще има премиера на 10 октомври в НДК, като вече почти всички места в долната зала са заети.
„Има още места на балконите. Билети могат да се вземат от касите на НДК или от онлайн платформите на кината. След това филмът тръгва в големите киновериги в страната“, уточни Радков.
Той прикани зрителите да гледат филма с приятели, колеги или цели класове, защото „историите вътре са силни, вдъхновяващи и истински“.Редактор: Цветина Петкова
