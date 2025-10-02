На 9 октомври от 19:00 ч. в зала 1 на НДК ще се състои гала премиерата на документалния филм „Великани“, посветен на инициативата „Капачки за бъдеще“. Лентата на режисьора Христо Петков разказва за силата на общите усилия, които превръщат малките действия в големи резултати.

„Идеята беше не просто да проследим една кампания, а да покажем как вършенето на добро променя начина на мислене на хората“, обяснява Петков. „Филмът остава във времето като пример, че солидарността може да изгради по-добро общество“, смята той.

Главен герой във филма е Лазар Радков, който е основател на „Капачки за бъдеще“. Той подчертава, че проектът е много повече от събиране на пластмасови капачки. „С този филм показваме, че всеки може да направи нещо – малко или голямо, за да помогне. Когато усилията се натрупват, резултатите са огромни, както виждаме вече осем години“, сподели Радков.

„Капачки за бъдеще“ дари родилно легло на МБАЛ-Благоевград

През годините кампанията успя да дари линейки, кувьози и медицинска апаратура в десетки болници. Сега новата цел е още по-амбициозна – всяко средно училище в България да разполага с автоматичен външен дефибрилатор.

„Тези устройства са направени така, че всеки с базови познания може да ги използва – говорят, показват стъпка по стъпка какво да се прави. Те могат да спасят животи не само на ученици, но и на учители, родители или хора от квартала“, допълва Радков.

Създателите на филма са категорични: всички приходи от билети ще бъдат дарени на кампанията. „Абсурдно е да направиш филм за „Капачки за бъдеще“ и средствата да не отидат за благотворителност“, смята режисьорът Петков.

Министърът на здравеопазването връчи отличие на Лазар Радков и „Капачки за бъдеще“

Ако залата на премиерата бъде изпълнена, ще могат да се осигурят първите 20 дефибрилатора още през следващия месец. А при 100 000 зрители в кината – устройствата ще стигнат до всички над 600 средни училища в страната.

Повече гледайте във видеото.

Редактор: Калина Петкова