От „Демократична България” сме толерантни към управлението на новия кабинет, но по теми като здравеопазването не можем да бъдем такива. Надяваме се и управляващите да не бъдат толерантни по тази тема. Това каза депутатът от ДБ Ивайло Мирчев в ефира на "Здравей, България".

По негови думи е време всички ръководни длъжности да са с публично ясни и обявени нетни заплати. „Преди време от ДБ имахме инициатива, за да се разбере какви заплати получават ръководителите във всички държавни дружества, регулатори и комисии. Някои отказаха да ни предоставят такава информация. Тогава се оказа, че НАП са си разпределили 50 милиона под формата на бонуси на ръководството. Шефът на Сметната палата е получил близо 120 хиляди в рамките на една година. В КЕВР си бяха разпределили по 50 хиляди на човек. ЦИК пък отказа да отговори. Оказа се, че и те са си гласували по-особени възнаграждения”, каза той.

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Мирчев заяви, че не може директори на болници да получават хиляди евро, а здравните заведения да са на загуба. Той подчерта, че заради заплащането младите медици са принудени да напуснат страната и да работят в страни като Германия и Великобритания.

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Депутатът коментира още назначението на Иванка Динева за директор на Изпълнителна агенция „Медицински надзор”. Той подчерта, че срещу нея са се обявили пациентски организации, имало е и забележки при проверка на инспектората на Министерството на здравеопазването. „В Народното събрание комисията по здравеопазване беше дадена на ГЕРБ. Ние гласувахме срещу това назначение”, каза още той. Мирчев посочи още, че назначаването на Динева говори, че новото правителство унаследява и поддържа корупционните практики.

Депутатът поясни, че от „Демократична България” са настоявали за оставката на подуправителя на НЗОК Момчил Мавров. Припомняме, че Мавров подаде оставка в началото на месеца. „Това, което обече ние сме виждали във времето, е, че не се сменят моделите, а лицата”, подчерта още Мирчев.

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Депутатът коментира и разликата между заплатите на народните представители у нас и тези в други страни от Европа.

Той каза, че в закона е заложено месечната депутатска заплата да се равнява на три средни. Според него заплатите на народните представители трябва да бъдат замразени, когато се замразят и възнагражденията на държавните служители. Той подчерта, че ДБ ще се съобразят с волята на мнозинството.

Депутатът коментира още исканията за намаляване на субсидиите на партиите. Според него формациите трябва да разполагат с нужните средства, защото „когато това го няма, винаги се появяват хора с куфарчета”.

По отношение на договора с „Боташ” Мирчев заяви, че дълго време хора около Румен Радев са обяснявали, че споразумението е полезно. „Ако този договор беше полезен, щеше да се ползва. Въпросът е, ако той е изгоден, както се твърди, защо трябва да се предоговаря с турската страна? Защото не е изгоден! Това е договор, който ни задължава да плащаме милиарди за нещо, което не ни е необходимо. Този газ ние можем да получаваме по гръцката връзка и това е ясно още преди да бъде сключено споразумението с „Боташ”, коментира Мирчев. Той беше категоричен, че „половин милион евро на ден отиват на вятъра”.

Мирчев предложи договорът да не се изпълнява и дружеството „Булгаргаз” да бъде фалирано, тъй като по думите му то вече е в реален фалит заради парите, които трябва да плащаме.

Целия разговор гледайте във видеото.

Редактор: Цветина Петрова