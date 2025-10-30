Съпредседателите на „Демократична България“ Ивайло Мирчев и Божидар Божанов направиха изявления в парламента по актуални теми, сред които и подготвяния държавен бюджет. Докато Ивайло Мирчев коментира политическата ситуация и редица скандали, Божидар Божанов се съсредоточи върху финансовите параметри на бюджета и позицията на партията.

Божидар Божанов: „Това е левичарски бюджет, който връща България към 1996 година“

„Като го видим, ще коментираме в детайли, но това, което изтече, е скандално — вдигане на осигуровките с 10%, на максималния осигурителен доход и редица други неща. Дали това е тестване на почвата или реални намерения, предстои да видим“, заяви Божидар Божанов.

Той подчерта, че „Демократична България“ категорично се противопоставя на повишаването на данъчната и осигурителната тежест: „Нашата твърда позиция е, че данъчната и осигурителната тежест не трябва да се вдигат. Пари има – просто трябва да се спрат източванията и да се оптимизират разходите“.

Божанов обясни, че формацията е предложила пакет от десни мерки, с които могат да се намерят средства без да се натоварва държавният бюджет.

„Предложихме ограничаване на бонусите в целия публичен сектор – в администрацията, в регулаторите, в държавните предприятия. Там се раздават пари, сякаш държавата е бездънна. Ако това се спре, ще се освободят ресурси за младите лекари и ключови сектори, без да се увеличават осигуровките“, смята той.

Според него, ако бъдат приети тези предложения, бюджетът може да стане балансиран, без да се повтарят грешките от миналото: „Това е левичарски бюджет, който ни връща към 1996 година и политиките на Жан Виденов. Ако искаме стабилност, трябва разум и дясна финансова политика“.

Мирчев: „Не сме купували гласове и не участваме в задкулисие“

Лидерът на "ДПС-Ново начало" Делян Пеевски показа в парламентарните кулоари разпечатани снимки на депутата от ПГ на "Продължаваме промяната – Демократична България" (ПП-ДБ) и бивш министър на вътрешните работи Бойко Рашков, който се ръкува с непознат мъж. По думите на Пеевски въпросният човек е Мухарем Мухата.

„Ние никога не сме купували гласове. Винаги сме били на страната на закона и сами си ‘варим лютеницата’, както обичаме да казваме“, заяви Ивайло Мирчев.

Той определи като „несериозно“ парламентът да се превръща в място на интриги: „Надявам се да не правим разследвания в кулоарите – дали снимката е на кръстовище или другаде. Ако има нещо нередно, то трябва да бъде проверено, но от компетентните органи“.

За „Лукойл“ и руското влияние

Мирчев подчерта, че партията настоява за пълна прозрачност при бъдещата сделка с „Лукойл“ и ясно разграничаване от руското влияние: „Нашето желание е ясно – „Лукойл“ не трябва да бъде под каквато и да е форма на контрол от Кремъл. Искаме западен инвеститор и гаранции, че няма да се финансират проруски партии и групи у нас“.

