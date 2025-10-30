Лидерът на "ДПС-Ново начало" Делян Пеевски показа в парламентарните кулоари разпечатани снимки на депутата от ПГ на "Продължаваме промяната – Демократична България" (ПП-ДБ) и бивш министър на вътрешните работи Бойко Рашков, който се ръкува с непознат мъж. По думите на Пеевски въпросният човек е Мухарем Мухата.

Бойко Рашков потвърди, че снимката е от Пазарджик по време на изборите за Общински съвет там преди седмици. Рашков беше категоричен, че не познава човека от снимката и коментира, че се е здрависвал с много хора.

"Всичко е било пърформанс, организиран от пуделите и пачките. И какво направиха? Заловиха собствените си коли. Измамници! За пореден път ескалираха напрежение, опитаха се да объркат хората. И с кого хапват лютеница тук? С този от автомобилите”, коментира още Пеевски.

Припомняме, че извънредните избори в Пазарджик бяха спечелени от ДПС с 5508 гласа (17.1%). Така, след като в предишния Общински съвет формацията нямаше нито един представител, сега ще има поне осем съветници.

На второ място се нареди коалицията „Продължаваме промяната - Демократична България“ с 11.7%. Трета е партия „Свобода“ с 10.3%. Следват „БСП – Обединена левица” (7.4%), ВМРО-БНД (6.8%) и ГЕРБ, които останаха шести с 6.2% или 1982 гласа. В надпреварата за 41 места се бориха рекорден брой номинирани - близо 600.

Редактор: Цветина Петкова