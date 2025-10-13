Извънредните избори в Пазарджик бяха спечелени от ДПС с 5508 гласа (17.1%). Така, след като в предишния Общински съвет формацията нямаше нито един представител, сега ще има поне осем съветници.

На второ място се нарежда коалицията „Продължаваме промяната - Демократична България“ с 11.7%. Трета е партия „Свобода“ с 10.3%. Следват „БСП – Обединена левица” (7.4%), ВМРО-БНД (6.8%) и ГЕРБ, които остават шести с 6.2% или 1982 гласа. Според изчисленията на Общинската избирателна комисия, поне 700 гласа са необходими на един кандидат, за да влезе в Общинския съвет. В надпреварата за 41 места се бориха рекорден брой номинирани - близо 600.

Изборите в Пазарджик: Граждански арест в Огняново доведе до намеса на полицията

Изборите протекоха при 35,09% избирателна активност, което е с пет пункта по-ниско от предходния вот.

Въпреки ниската активност, изборният ден беше белязан от напрежение и множество сигнали за нарушения. Най-сериозна ескалация имаше в село Огняново, където се стигна до граждански арест и се наложи намеса на жандармерията. От полицията съобщиха, че петимата мъже, пътували в два луксозни автомобила, са освободени след разпит. В чантичката на единия от тях е открита сума от 5050 лева на банкноти от по 50 лева.

"До нас не е достигал сигнал за купуване на гласове, включително и в Огняново. Това, което се е случило там, ние го разбрахме от медиите и от интернет", заяви председателят на ОИК-Пазарджик Стефан Димитров.

Победата на ДПС беше коментирана от председателя на партията Делян Пеевски. "С убедителната победа в Пазарджик хората доказаха, че вярват в новото начало! Благодаря на хората в Пазарджик, затова че с вота си доказаха, че вярват в новото начало и знаят, че моята лична кауза са хората и тяхното благополучие", се казва в позицията му. Според него е било доказано, че "когато правим политика за хората, когато те знаят, че могат да разчитат на нас, хората вярват в новото начало. Те знаят, че напрежението, ескалацията и конфликтите не са смисълът на политиката и не се поддадоха на провокациите", написа Пеевски в своя официална позиция.

Реакция дойде и от "Продължаваме промяната". В тяхната позиция се казва: "Битката оттук нататък ще е между свободните хора, които не се страхуват и голямото "Д" на "ДПС-Ново начало". От ПП допълват още, че "МВР е изцяло подчинено на купувачите на гласове, а срамното им поведение вчера показа, че са част от проблема, а не част от решението. Митов явно отново е сменил партията".

Повече по темата гледайте във видеото.