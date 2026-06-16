Снимка: Боян Кехайов, кмет на град Неделино
Засегнати са пет села в региона
Силна градушка с голям интензитет удари в късните следобедни часове няколко села в община Неделино. Вследствие на ледените късове посевите и селскостопанските насаждения на хората в района са почти напълно унищожени.
Снимка: Боян Кехайов
Засегнатите населени места са Изгрев, Бурево, Средец, Гърнати и Диманово.
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Снимка: Боян Кехайов
За тежката ситуация вече е информиран областният управител на Смолян Георги Пепеланов.
Източник: Боян Кехайов, кмет на град Неделино
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