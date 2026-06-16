Силна градушка с голям интензитет удари в късните следобедни часове няколко села в община Неделино. Вследствие на ледените късове посевите и селскостопанските насаждения на хората в района са почти напълно унищожени.

Снимка: Боян Кехайов

Засегнатите населени места са Изгрев, Бурево, Средец, Гърнати и Диманово.

Мощна буря с градушка над Монтана (ВИДЕО+СНИМКИ)

Снимка: Боян Кехайов

За тежката ситуация вече е информиран областният управител на Смолян Георги Пепеланов.