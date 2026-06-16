Обвинени са двама

26-годишен мъж е задържан и обвинен за убийството на 50-годишен от плевенското село Староселци. 

Окръжната прокуратура повдигна обвинение за причиняване на смърт по непредпазливост в резултат на умишлено нанесена телесна повреда. 

Мъж е с опасност за живота след жесток побой в Мъглиж, двама са задържани

Разследващите установили, че младият мъж ритнал в лицето по-възрастния, в резултат на което пострадалият, падайки на асфалта, си ударил главата. Откаран е в болница, където по-късно починал от черепно-мозъчна травма. 

Обвиняемият е задържан за 72 часа и предстои внасяне на искане за задържане под стража. 

По-късно днес прокуратурата привлече и 28-годишен мъж, обвинен в съучастие на убийството.

Последвайте ни

tracking tracking tracking tracking tracking tracking tracking