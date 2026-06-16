Комисията по икономическа политика в Народното събрание се събира на извънредно заседание днес. В дневния ѝ ред е включено изслушване на заинтересованите страни по казуса с увеличаване на застраховката „Гражданска отговорност“ за мотористи.

Според представители на мотоообщността, полицата трябва да е сезонна и с ясна методика за ценообразуване. От Комисията за финансов надзор подкрепят идеята за сезонност и напомнят, че не могат да наложат таван на цената. Мотористите отчитат, че увеличението на застраховката „Гражданска отговорност“ започва от 60 и надхвърля 80%.

Мотоклубове - в протестна готовност заради поскъпването на "Гражданска отговорност"

Редактор: Ралица Атанасова