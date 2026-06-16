Снимка: БГНЕС
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Комисията по икономическа политика в Народното събрание се събира на извънредно заседание днес. В дневния ѝ ред е включено изслушване на заинтересованите страни по казуса с увеличаване на застраховката „Гражданска отговорност“ за мотористи.
Според представители на мотоообщността, полицата трябва да е сезонна и с ясна методика за ценообразуване. От Комисията за финансов надзор подкрепят идеята за сезонност и напомнят, че не могат да наложат таван на цената. Мотористите отчитат, че увеличението на застраховката „Гражданска отговорност“ започва от 60 и надхвърля 80%.
Мотоклубове - в протестна готовност заради поскъпването на "Гражданска отговорност"Редактор: Ралица Атанасова
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