Камарата на частните съдебни изпълнители предлага пет законодателни промени, които според организацията ще намалят броя на делата и ще улеснят гражданите и бизнеса. Предложенията са:

- Повече възможности за доброволно уреждане на задължения

- Бърза и евтина продажба на имущество без тежки съдебни процедури

- Улеснен достъп до информация за наследено имущество

- Дигитализация на изпълнителния процес

Георги Дичев, който е председател на Камарата на частните съдебни изпълнители, каза в ефира на "Твоят ден" по NOVA NEWS, че предложенията са обсъдени публично със заинтересованите страни и синтезират опита на много държави в Европа.

Предложенията са били подкрепени от омбудсмана Велислава Делчева, бизнес организации и представители на съда.

Частните съдебни изпълнители с предложение за законодателни промени, които да доведат до намаляване на длъжниците

Той посочи, че с тези предложения се намаляват разходите на длъжниците. Дичев обясни още, че понякога за малки дължими суми се стига до запори и плащания на много високи суми, а това пречи на правата на хората и на икономиката.

Делчева изрази мнение по повод мерките: "Въвеждането на една процедура за доброволно извънсъдебно събиране на вземания е много навременно и належащо. Свидетели сме, съобразно жалбите, които получаваме в институцията, че има много длъжници с малки вземания .Те попадат в кръговрата на съдебни дела и по-късно на принудително изпълнение, което много увеличава техните задължения. С инициирането на една такава процедура би могъл да бъде решен точно този проблем". Омбудсманът беше категорична, че това ще улесни и съда, който и сега е затрупан с такива дела. Делчева посочи, че обикновено такива длъжници с малки вземания, свързани с комунални услуги, са пенсионери, възрастни хора, лица, които получават социални помощи, понякога и млади хора.

Тя подчерта, че хората трябва да бъдат добре инфромирани по тези теми. Също така допълни, че длъжниците трябва да участват по-активно в самата процедура – да им се даде възможност да се откажат, ако смятат, че все пак не дължат това вземане и да имат правото да определят вноската при разсрочено плащане.

"При прекратяване на процедурата трябва да стане ясно, че това няма да има последици за длъжника при евентуален последващ съдебен процес или при евентуално принудително изпълнение", допълни още общественият защитник.

Дичев каза, че част от препоръките на Делчева са правилни.

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