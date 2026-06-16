26-годишна жена е с опасност за живота след тежък пътен инцидент с електрическа тротинетка в Бургас, съобщиха от полицията.

Произшествието е станало в понеделник сутринта малко след 9:00 часа в района на автобусна спирка на улица „Чаталджа“. По първоначални данни електрическата тротинетка се е движела по обозначената велоалея, когато пешеходката е навлязла внезапно в трасето и е последвал удар.

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В резултат на сблъсъка жената е получила тежка травма на главата. Тя е транспортирана в болница и е настанена за лечение, като състоянието ѝ е критично. По случая е образувана проверка, която трябва да изясни всички обстоятелства около инцидента.

Редактор: Цветина Петкова