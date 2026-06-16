Окръжният съд в Хасково е образувал дело срещу бившия директор на Териториална дирекция „Митница Пловдив“, обвинен в злоупотреба със служебно положение във връзка с проверка на товарен камион на ГКПП „Капитан Андреево“, съобщи кореспондентът на БТА в Хасково Красимира Славова.

Производството е започнало по обвинителен акт на Софийската градска прокуратура, внесен в съда през юни.

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Според държавното обвинение през април 2025 г. високопоставеният митнически служител е наредил камион, превозващ голямо количество цигари под транзитен режим, да бъде ескортиран до митнически пункт във Видин, откъдето да напусне страната. Прокуратурата твърди, че разпореждането е било дадено извън правомощията на обвиняемия и е засягало случай, който не е попадал в обхвата на неговата компетентност.

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Става въпрос за товар с 1400 мастърбокса цигари, превозвани от Грузия за Нидерландия. Превозното средство е било селектирано за проверка след сигнал от Европейската служба за борба с измамите (ОЛАФ) за потенциално рискова пратка. Контролът е трябвало да бъде извършен съвместно от митническите власти и „Гранична полиция“.

Според обвинението действията са могли да доведат до избягване на плащането на акциз в размер на близо 3 милиона лева и съответно до значителни щети за държавния бюджет.

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Ако вината бъде доказана в съда, законът предвижда наказание от една до осем години лишаване от свобода. Възможно е също така да бъде наложена забрана за заемане на държавна или обществена длъжност. Предстои съдът да насрочи разпоредително заседание, на което ще бъде даден ход на делото.

Редактор: Цветина Петкова