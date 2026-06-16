Жители на Свищов излизат на протест срещу изграждане на подстанция на Електроенергийния системен оператор. Местните се притесняват да не се активира свлачище, което да погълне жилищата им в непосредствена близост.

Те са поискали документ от „Геозащита”-Плевен, според който теренът от единия до другия край на квартала попада в обхвата на старо свлачище. „Точно над нас през 1979 г. е регистрирано свлачище. От другата страна на квартала също има свлачище, но там са направили подпорна стена, а тук няма”, обясни Ваньо Иванов.

Строежът на подстанцията започнал тази година. „Започнаха да режат гората още през септември миналата година. Това е терен с наносна почва – най-слабият. Тук е склон. Цялата вода в момента влиза в нашия блок и подкопава основите”, каза Иванов.

Освен това живеещите в района се оплакват от много шум и запрашеност при строителството.

Възложител на обекта е общината. Хората са поискали информация за документите, но не са ги получили. Казват, че няма диалог с общината и кмета.

За NOVA от общината заявиха, че има съгласувателни процедури с „Геозащита”, има тяхно становищи. Има положителна оценка за въздействие върху околната среда. Има разрешение от Министерството на икономиката. Мястото е избрано не от общината, а от Електроенергийния системен оператор за изграждането на тази подстанция за бъдещ индустриален парк.

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