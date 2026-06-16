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Местните се притесняват да не се активира свлачище
Жители на Свищов излизат на протест срещу изграждане на подстанция на Електроенергийния системен оператор. Местните се притесняват да не се активира свлачище, което да погълне жилищата им в непосредствена близост.
Те са поискали документ от „Геозащита”-Плевен, според който теренът от единия до другия край на квартала попада в обхвата на старо свлачище. „Точно над нас през 1979 г. е регистрирано свлачище. От другата страна на квартала също има свлачище, но там са направили подпорна стена, а тук няма”, обясни Ваньо Иванов.
Строежът на подстанцията започнал тази година. „Започнаха да режат гората още през септември миналата година. Това е терен с наносна почва – най-слабият. Тук е склон. Цялата вода в момента влиза в нашия блок и подкопава основите”, каза Иванов.
Освен това живеещите в района се оплакват от много шум и запрашеност при строителството.
Възложител на обекта е общината. Хората са поискали информация за документите, но не са ги получили. Казват, че няма диалог с общината и кмета.
За NOVA от общината заявиха, че има съгласувателни процедури с „Геозащита”, има тяхно становищи. Има положителна оценка за въздействие върху околната среда. Има разрешение от Министерството на икономиката. Мястото е избрано не от общината, а от Електроенергийния системен оператор за изграждането на тази подстанция за бъдещ индустриален парк.
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