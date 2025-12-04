Софийският градски съд пусна под парична гаранция от 5000 лв. мъжът, задържан след катастрофата на Северната тангента в София на 1 декември сутринта. Тогава лек автомобил, движещ се с висока скорост, ударил полицейски автомобил и на място е загинал полицаят, който в този момент е извършвал служебните си задължения. Гаранцията подлежи на обжалване и протест, предава БТА.

Мирослав Василев има общо шест нарушения на правилата за движение, като едно от тях е за превишена скорост. Скоростта, с която е управлявал автомобила е 149 км/ч, посочиха от прокуратурата по време на заседанието.

Адвокатът на Василев представи медицински изследвания, показващи, че състоянието на обвиняемия не е добро и обясни, че той работи.

Редактор: Ина Григорова