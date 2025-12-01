Два пътни инцидента в района на Северната тангента в София взеха две жертви в нощта срещу понеделник. Загиналите са полицай и пешеходец. Движението в района беше изключително затруднено в продължение на няколко часа.

Първата тежка катастрофа станала край Требич към 1:40 ч. Тир със сръбска регистрация, управляван от 45-годишен мъж, блъска пешеходец на 61 години, който вървял по пътното платно. Жертвата загива на място. Тестовете за употреба на наркотици и алкохол, направени на водача, са отрицателни.

Според комисар Владимир Иванов от СДВР мъжът вероятно е бил бездомник и се е движил пеша по тангентата.

На мястото били изпратени специализирани полицейски сили, за да отцепят района и да отбият движението. Към 4.20 ч. обаче лек автомобил, управляван от 34-годишен мъж, движил се с изключително висока скорост, блъснал патрулката. При инцидента умира 42-годишен служител на МВР.

Шофьорът на колата е в болница ИСУЛ. Тестовете му за алкохол и наркотици са отрицателни. От лечебното заведение съобщиха за NOVA, че мъжът е със счупена ръка и му предстои операция по фиксация на лакътната става, при която ще бъде поставен имплант. Той е без опасност за живота и е контактен. Травмата му е сериозна, но не и животозастрашаваща.