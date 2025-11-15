Трима души загинаха, а един е ранен при тежка катастрофа.на АМ „Тракия”. Инцидентът се случил близо до разклона за Стара Загора.

Снимка: Георги Манев, NOVA

По първоначална информация жена пътувала в посока София с над 140 км/ч. Тя загубила управление, автомобилът ѝ се превъртял, преминал мантинелата и се ударил в насрещното платно в кола. Жената починала, както и двама от ударената кола. Детето, пътувало в ударения автомобил, е ранено, откарано е в болница и няма опасност за живота му.

Движението в участъка е спряно и се пренасочва по обходни маршрути. В участъка между гр. Стара Загора и гр. Нова Загора е затворена лентата за движение от гр. София към гр. Бургас.

От прокуратурата заявиха, че се провеждат редица следствени дейтсвия.