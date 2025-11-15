Снимка: iStock
Той се е ударил в насрещно движещ се лек автомобил
Тежко пътнотранспортно произшествие в прохода "Шипка". То е настъпило в 15.33 ч., когато движещ се в посока Габрово мотоциклетист се е ударил в насрещно движещ се лек автомобил. Той е бил управляван от 54-годишен водач.
В резултат на удара тежко е пострадал мотоциклетистът, който е откаран в болница. Проходът е временно затворен за движение в двете посоки. На място се извършват процесуално-следствени действия.
