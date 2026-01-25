Издирваната в цял свят „Криптокралица“ Ружа Игнатова, обвинена в една от най-мащабните финансови измами в историята, може да е все още жива. Това заяви високопоставен германски полицейски служител, ангажиран с разследването срещу нея, в интервю за "Би Би Си".

Игнатова е съоснователка на OneCoin – криптопонци схема, привлякла най-малко 3,6 млрд. паунда от инвеститори по света. Схемата стартира през 2014 г. и по данни на разследващите е измамила около три милиона души. През 2017 г., след като американските власти издават заповед за ареста ѝ, Игнатова изчезва безследно.

Германската прокуратура повдигна обвинения срещу „криптокралицата“ Ружа Игнатова

През 2023 г. българското Бюро за разследваща журналистика и данни съобщи, че според полицейски документи тя е била убита през 2018 г., а тялото ѝ – разчленено и изхвърлено в Йонийско море. До момента обаче не са представени доказателства, които категорично да потвърдят тази версия.

„Няма сигурно доказателство, че тя е мъртва, но няма и сигурно доказателство, че е жива“, заяви германският следовател в подкаста The Missing Cryptoqueen. По думите му именно затова разследването продължава с допускането, че Игнатова може да се укрива.

Последно тя е била видяна да се качва на самолет от София за Атина. Оттогава има множество непотвърдени сигнали за присъствието ѝ в различни части на света, сред които Лондон, Дубай, Тайланд, Вирджинските острови и Южна Африка. Информацията зачестява след включването ѝ в списъка на ФБР с десетте най-издирвани бегълци и обявената награда от 5 млн. долара за информация.

Сянката на Ружа Игнатова: Как България може да плаща за най-голямата криптоизмама

През 2024 г. германската обществена телевизия АРД съобщи, че Игнатова е била забелязана жива в Кейптаун. Разследващите определят сигнала като „добра следа“, но подчертават, че той не води до конкретно местонахождение.

ФБР издирва Ружа Игнатова по обвинения в заговор за електронни измами, пране на пари и измами с ценни книжа. Според агенцията тя е инструктирала жертвите да превеждат средства по сметки на OneCoin за покупка на криптопакети, които на практика не са имали реална стойност.

„Въпросът не е дали, а кога“, коментира германският следовател, като допълва, че въпреки значителните си финансови ресурси, „в даден момент всеки допуска грешка“.

Редактор: Ралица Атанасова