Германската прокуратура повдигна обвинения срещу самопровъзгласилата се за „криптокралица“ Ружа Игнатова, издирвана от години за предполагаемата си роля в измамната схема с криптовалутата "Уанкойн" (OneCoin), предаде ДПА.

45-годишната жена, която има българско и германско гражданство, е заподозряна, че е създала схема за измами от типа финансова пирамида за разпространението на "Уанкойн". Тя е в списъка на ФБР с 10-те най-издирвани престъпници в света, както и в списъка на най-издирваните лица от Европол.

Игнатова, чиято компания е имала седалище в западногерманския град Гревен, изчезва безследно през 2017 г. На 25 октомври същата година тя пътува от София до Атина и оттогава не е виждана.

С обвинителния акт германските власти искат да предотвратят изтичането по давност на предполагаемите престъпления, заяви ръководителят на прокуратурата в Билефелд Карстен Новак. Ако окръжният съд в Билефелд започне производство, давностният срок ще бъде удължен и ще изтече едва след пет години. Разследващите се надяват през това време Игнатова да бъде задържана и изправена пред съда.

В обвинителния акт, който е с обем от 600 страници, са посочени 17 500 жертви на предполагаемата измама и щети в приблизителен общ размер на 57 млн. евро. Прокуратурата се е ограничила до периода 2015 – 2016 г. Като цяло обаче се предполага, че са засегнати милиони инвеститори по целия свят, а щетите възлизат на милиарди евро.

Според полицията в провинция Северен Рейн-Вестфалия, където се намира град Гревен, по време на разследването са били конфискувани активи на стойност около 28 млн. евро.

