Железопътният транспорт в Германия беше сериозно затруднен, след като технически проблем в комуникационната система на националния превозвач „Дойче Бан“ доведе до временно спиране на влаковете в цялата страна.

Заради повредата компанията беше принудена да преустанови движението по голяма част от железопътната си мрежа, докато специалисти работеха по установяване и отстраняване на проблема. Влаковете бяха задържани на гарите, а пътниците останаха блокирани по редица маршрути.

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От ръководството на превозвача съобщиха, че аварията е засегнала цифровата радиосистема, чрез която се осъществява комуникацията и координацията на железопътния трафик. Същевременно екипи работят максимално бързо за отстраняване на повредата.

Главният изпълнителен директор на „Дойче Бан“ Евелин Пала също потвърди, че в първите часове след инцидента не е било ясно какво е довело до прекъсването.

Впоследствие железопътният оператор съобщи, че източникът на повредата е локализиран и е започнало поетапно възстановяване на движението. Въпреки това, от компанията предупредиха, че закъснения и отменени влакове ще има и в следващите часове.

Проблемите засегнаха както междуградските и високоскоростните линии, така и част от крайградските железопътни услуги. Сред най-сериозно засегнатите беше мрежата на берлинската градска железница S-Bahn.

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Отражение имаше и върху работата на частни железопътни оператори. Компанията Metronom, която обслужва регионални маршрути в Северна Германия, съобщи, че всички нейни влакове са били повлияни от прекъсването.

За да облекчи ситуацията, „Дойче Бан“ обяви, че ще осигури ваучери за таксита и хотелско настаняване на засегнатите пътници, както и алтернативен транспорт там, където това е възможно. От компанията поднесоха извинения за причинените неудобства и увериха, че работят за пълното нормализиране на железопътния трафик възможно най-бързо.

Редактор: Цветина Петкова