Кибератака срещу германската държавна железопътна компания „Дойче бан“ доведе до временно нарушение в работата системите за продажба на билети и услугите за разписания. Атаката причинила проблеми с уебсайта на компанията и популярното мобилно приложение DB Navigator във вторник следобед. Затрудненията бяха отстранени до вечерта, но днес сутринта отново се появиха.

„Дойче бан“ е основният железопътен оператор в Германия, обслужващ пътнически и товарни влакове, както и крайградски линии в редица градове. „Нашите защитни мерки бяха ефективни за ограничаване на въздействието върху клиентите“, заявиха от компанията.

От вътрешното министерство уточниха, че дружеството е в контакт с Федералната служба за информационна сигурност, като към момента не се предоставят допълнителни подробности за атаката.

Редактор: Дарина Методиева