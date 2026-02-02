Общественият транспорт в Германия беше почти напълно блокиран днес заради национална стачка, обявена от един от най-големите синдикати в страната. Ситуацията се усложнява допълнително от суровите зимни условия и заледените настилки, което прави алтернативите за придвижване като ходене пеша или колоездене по-рискови от обичайното.

Синдикатът Verdi настоява за по-кратки смени за служителите в обществения транспорт, както и за по-високи надбавки за работа вечер и през уикендите. Организацията призова близо 100 000 служители в около 150 транспортни компании да се включат в стачните действия.

В някои федерални провинции синдикатът настоява и за увеличение на заплатите с около 10%. „Ако не излезем на стачка за по-добри условия, тези работни места ще останат непривлекателни, както виждаме през последните години“, заяви говорителят на Verdi Андреас Шакерт пред обществената телевизия ZDF.

Стачката засяга метрото, автобусите и трамваите във всички провинции с изключение на Долна Саксония. Междуградските и регионалните влакове обаче продължават да се движат.

Планирани са и демонстрации в подкрепа на стачката, включително в градове като Хамбург и Саарбрюкен. Транспортният оператор на Берлин BVG определи стачката като „непропорционална“ и призова синдиката да се върне на масата за преговори.

Редактор: Ивета Костадинова