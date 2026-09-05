Започна срещата между пратениците на Доналд Тръмп Стив Уиткоф и Джаред Къшнър и руския президент Владимир Путин. Разговорите са посветени на прекратяването на продължаващата повече от четири години война в Украйна.

На медиите не бяха дадени темите на разговор. Владимир Путин каза пред камерите, че "задачите за решаване са трудни". Руският президент се среща лично с Уиткоф за осми път, а Къшнър участва за трети път в обсъжданията на това как да бъде решен конфликтът в Украйна, отбелязва ТАСС.

Снимка: БТА/АП

"Преди да започнем, искам да ви помоля да предадете най-добри пожелания и благодарности на президента на Съединените щати господин Тръмп", каза руският президент в началото на разговора си с Къшнър и Уиткоф.

"Разбирам, че като цяло той влиза в сложна ситуация, но въпреки това не спира опитите си за решаване на конфликта", каза руският лидер. "На Москва ѝ е комфортно да работи с вас", каза Владимир Путин на Уиткоф и Къшнър.

Стив Уиткоф благодари на Путин за срещата. Американският пратеник каза, че за него общуването с Путин е една от най-добрите и запомнящи се за него истории. Уиткоф благодари на Путин и за тридневното спиране на атаките срещу Киев заради провеждането на преговорите.

Снимка: БТА/АП

"Русия ще направи всичко, което зависи от нея, за гарантирането на сигурността на преговорите и на посредниците в лицето на Уиткоф и Къшнър", каза Путин.

Уиткоф предаде на Путин най-добри пожелания от американския президент Доналд Тръмп. В срещата на Путин с Къшнър и Уиткоф участват също помощникът на руския президент Юрий Ушаков и специалният представител на руския президент по въпросите на инвестиционно-икономическото сътрудничество с чуждите страни Кирил Дмитриев. Ушаков и Дмитриев участваха и в миналата среща на Путин с Уиткоф и Къшнър, припомня ТАСС.

Снимка: БТА/АП

САЩ ще се опитат да рестартират мирните преговори за Украйна. Американските преговарящи Стив Уиткоф и Джаред Къшнър пристигнаха на посещение в Русия днес. Утре двамата се очаква да пристигнат в Киев.

По-рано кортеж с Уиткоф, Къшнър и руския представител Кирил Дмитриев потегли от правителственото летище в Москва към града, съобщи журналист на "Ройтерс" от мястото на събитието.

Стив Уиткоф и Джаред Къшнър ще посетят Москва и Киев в опит за придвижване на преговорите за войната

Посещението се състои на фона на ескалация на въздушните атаки от двете страни. В публикация в социалните мрежи президентът на Украйна каза, че Русия е ударила две украински летища преди посещението на американските пратеници в Киев.

Зеленски заяви, че Украйна ще прекрати въздушните удари по време на посещението на американските представители и призова Москва да направи същото.

В отговор президентът на Русия Владимир Путин нареди от полунощ днес в продължение на три дни да не се нанасят удари по украинската столица Киев, обяви говорителят на Кремъл Дмитрий Песков, цитиран от ТАСС.

"Действително, такава информация постъпи от украинската страна. Президентът на Русия, върховният главнокомандващ Путин, даде указания от днес в полунощ в продължение на три денонощия да не се нанасят удари по Киев. Това е свързано с подготовката и провеждането на срещи на американците в Киев", заяви говорителят.

По-рано украински медии съобщиха, че Въоръжените сили на Украйна са обявили режим на прекратяване на огъня от полунощ на 5 септември до 8 септември. Песков каза още, че Путин ще се срещне днес с американските преговарящи Уиткоф и Къшнър. "Да, такава среща е планирана за днес", каза потвърди той.

Последното известно посещение на Уиткоф и Къшнър в Москва беше през януари, когато двамата се срещнаха с руския президент Владимир Путин в Кремъл. Те никога не са посещавали Киев, но Зеленски заяви, че очаква двамата да пристигнат в украинската столица утре.

Уиткоф вече 8 пъти ходи в Русия, без от това да има видим ефект за спиране на войната. Според американския президент Доналд Тръмп двамата отивали с нови предложения как да бъдат спрени бойните действия.

„Изпратих Стив Уиткоф и Джаред Къшнър, двама страхотни преговарящи. Те свършиха чудесна работа. Изпратихме ги, за да видим дали можем да постигнем нещо. Може би има голям шанс да го направим. Имаме идея за мир. Вижте – аз спрях осем войни. Повечето от тях, според мен, трябваше да бъдат по-трудни от тази между Русия и Украйна. Това е междуличностен проблем в Русия и Украйна. Имате президент Зеленски и президент Путин и те наистина се мразят. Знаете ли какво е омраза? Те имат сериозна омраза“, каза Тръмп.