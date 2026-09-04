Американските пратеници Стив Уиткоф и Джаред Къшнър ще посетят Москва, а след това и Киев в неделя. Това стана ясно днес от изявление на украинския президент Володимир Зеленски в Х.

Това ще е първо такова посещение. Откакто Доналд Тръмп стана президент, специалните му пратеници ходиха няколко пъти в Москва, но не и в Киев.

„Днес обсъдихме, че Стив Уиткоф и Джаред Къшнър ще посетят Москва, а след това Киев в неделя. Подготвяме се за посещението“, се посочва в изявлението.

Зеленски очаква пратениците на Тръмп в Киев за преговори за мир

От руската страна заявяват, че ще бъде осигурено нормалното функциониране на руското въздушно пространство, за да могат американските преговарящи да пристигнат безопасно.

Today, it has been clearly established that U.S. envoys will be in Ukraine and Russia in the coming days. We have the details from the U.S. President’s team. We discussed today that Steve Witkoff and Jared Kushner will visit Moscow and then Kyiv on Sunday. We are preparing for… pic.twitter.com/MTehI6o2uw — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) September 4, 2026

„Ние се грижим за тях, а не за Русия“, кометира Зеленски, като се уточнява, че Русия няма да извършва въздушни удари по време на необходимия период за провеждането на разговорите и свързаните с визитата логистични дейности.

Според Зеленски целта на Украйна е посещението и разговорите с американската страна да бъдат възможно най-конструктивни и съдържателни.

„Ще видим какви предложения ще донесат Стив и Джаред и какъв отговор ще получат в Москва“, се посочва още в изявлението.

От Москва не потвърждават, но се очаква да се срещнат с Владимир Путин в събота. Посещението на двамата беше забавено заради притеснения от ударите в Киев и украинските дронове над Русия.

Все още остава неясно дали американците носят на двамата президенти нови предложения или само ще се опитват сближат позициите им по основните проблеми.

Редактор: Георги Иванов