Украинският президент Володимир Зеленски заяви в четвъртък, че се надява да приеме пратениците на американския президент Доналд Тръмп в Киев в идните дни, за да бъдат възобновени усилията за прекратяване на руското нахлуване. Дипломатическият натиск за прекратяване на войната е в застой през последните месеци, тъй като Съединените щати пренасочиха фокуса си към конфликта с Иран.

В своето нощно обръщение Зеленски посочи, че очаква пратениците на Тръмп в украинската столица и че има потвърждение за посещението им. „Те ще имат срещи в Москва и в Киев. Разчитаме на среща в идните дни”, добави той. Специалните пратеници на Тръмп Стив Уиткоф и зетят на президента Джаред Къшнър участват в совалкова дипломация между Русия и Украйна, като многократно пътуват до Москва, но досега не са посещавали Киев.

Тръмп ще иска от Европа да плати за предоставената на Украйна американска военна помощ

Украинският лидер съобщи, че са определени предварителни дати за първото им посещение в Киев, който през последната седмица е подложен на засилени руски атаки с дронове и ракети. През юли Зеленски е заявил, че е разговарял с Уиткоф и Къшнър с цел да бъдат съживени дипломатическите усилия и да се ускори постигането на мир. Руското нахлуване в Украйна се превърна в най-тежкия конфликт в Европа от Втората световна война насам, отнемайки живота на хиляди цивилни и стотици хиляди военнослужещи.

Редактор: Мария Барабашка