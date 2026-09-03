Президентът на САЩ Доналд Тръмп обяви, че възнамерява да поиска от европейските държави да покрият разходите за оръжията и боеприпасите, които Вашингтон е предоставил на Украйна безвъзмездно след началото на войната с Русия.

Американският президент направи заявката в публикация в социалните мрежи, в която коментира и състоянието на военните запаси на САЩ след войната с Иран. Той отхвърли твърденията, че американските арсенали са сериозно изчерпани, и увери, че производството се увеличава и страната отново натрупва боеприпаси.

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Тръмп същевременно даде да се разбере, че част от оръжията в момента се задържат за нуждите на самите Съединени щати, вместо да бъдат продавани на други държави. „Ние, САЩ, ги задържаме за себе си, вместо да ги продаваме на други, но продажбите към съюзниците скоро ще започнат отново“, написа той.

Президентът отправи критики и към предишната администрация на Джо Байдън за начина, по който е финансирала военната подкрепа за Киев. „На Украйна и НАТО бяха предоставени безвъзмездно стотици милиарди долари, за които Европа би платила - ако само бяха помолени. Но ние ще поискаме тези пари, макар и с известно закъснение!“, заяви Тръмп.

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Думите му идват на фона на въпроси около размера на американските оръжейни запаси след военните действия срещу Иран. Миналият месец стана ясно, че американската армия е използвала значителна част от наличните високоточни ракети с голям обсег по време на конфликта.

Това породи опасения за способността на САЩ да поддържат необходимите запаси при евентуални бъдещи военни операции. Тръмп обаче настоява, че производството се увеличава, а след попълването на американските арсенали продажбите на оръжия и боеприпаси за съюзнически държави ще бъдат възобновени

Редактор: Цветина Петкова