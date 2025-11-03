Снимка: gettyimages/Видео:"Ройтерс"
Военните казаха, че са дали „зелена светлина“ за предоставянето на ракетите
Доналд Тръмп не обмисля да предостави ракети "Томахоук" на Украйна. Президентът на САЩ заяви това, дни след като от Пентагона казаха, че са дали „зелена светлина“ за предоставянето на ракетите.
Пентагонът се е съгласил за предоставянето на ракети „Томахоук” на Украйна
Според оценките на военните запасите на САЩ няма да намалеят, ако украинците получат този вид оръжия, но крайното решение е политическо и зависи от Тръмп.Редактор: Ивайла Митева
