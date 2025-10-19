Мащабна операция се провежда в Турция срещу предполагаеми членове на т. нар. Фетхуллахистка терористична организация (ФЕТО), съобщи турският министър на вътрешните работи Али Йерликая в акаунта си в социалната мрежа X.

Акцията е в координация с републиканските прокуратури и жандармерийските сили в общо 32 окръга на страната, измежду които Истанбул, Анкара, Бурса, Чанаккале, Ескишехир, Адана, Анталия, Одрин, Муш, Ван, Адъяман и др.

За две седмици са задържани 62 заподозрени, като 41 души от тях са под стража, а четирима са поставени под съдебен контрол.

Заловиха 1.7 тона кокаин при турско-испанска операция

В рамките на разследването, което продължава, е установено, че задържаните са заподозрени, наред с други неща, за участие в структурите на ФЕТО, за набиране на нови членове, за финансиране на дейности и за разпространение на пропагандни материали в социалните мрежи.

Турският вътрешен министър публикува в социалната мрежа и снимки от операциите.

Анкара обвинява ФЕТО в организирането на опита за преврат на 15 юли 2016 г. Десетки хиляди турци бяха арестувани по обвинения за връзки с организацията.

Редактор: Габриела Винарова